Nõnda üürikeseks seda rõõmu oligi. Kui Gazprom hakkas eelmisel nädalal taas Euroopasse gaasi pumpama, arvas mõni, et äkki on Kreml tõepoolest sõnapidaja. Mis sest, et gaasi tuli Nord Streamist üksnes 40 protsenti gaasitoru mahutavusest. Nüüd teatasid venelased, et alates kolmapäevast võetakse sellestki pool maha.