Mikk Marrani viimane intervjuu luurejuhina: teeme seaduslikult ebaseaduslikke asju

Ma arvan, et Venemaa on fokuseerinud ennast ümber pikaajalisele sõjale. Praegu käib kurnamissõda, esiteks tahetakse kurnata läänt energiarelva abil. Praegu näeme ka Ukraina kurnamist tsiviiltaristu ründamisega. Naljaga pooleks võiks öelda, et Venemaa ei panusta nii palju kindral Gerassimovile kui kindral Talvele. Loodetakse, et talv kurnab nii lääne ühtsuse kui ka Ukraina elanikkonna. Minu hinnangul on need viimaste nädalate brutaalsed rünnakud Ukraina elanikkonda ja kaitsevõimet veelgi mobiliseerinud. Ma ei näe muud varianti kui Ukraina võit.

Samas intervjuus ütlesite ka, et Venemaa ei võida seda sõda ja Ukraina kaitse peab vastu. Nii ongi läinud. Kuidas näete sõja perspektiivi praegu?

Kõige suurem faktor on lääne toetus. Ukraina relvajõud püsivad suures osas lääne relvasüsteemide ja laskemoona toetusel. Lisaks sellele on lääs hakanud tähelepanu pöörama Ukraina vägede väljaõppele. Vastandina võib vaadata, mida Venemaa teeb. Mobilisatsioon: 300 000 meest hõigati välja, praeguseks on umbes 200 000 mobiliseeritud. Tahetakse neid vägesid võimalikult kiiresti rindele paisata. Võib arvata, et suurem osa esimestest, kes sinna jõuavad, on kahuriliha. Venemaa parimad üksused on otsa saanud. Neil selgelt puudub isikkoosseis mobiliseeritute väljaõppeks. See, mida näeme Valgevenes, on pigem väljaõppemissioon. Nad kasutavad Valgevene ohvitsere oma mobiliseeritute väljaõpetamiseks.