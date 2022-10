Intervjueerisin teid viimati kolm päeva pärast sõja algust. Toona ütlesite, et üle kahe kuu pole Venemaal võimalik intensiivselt sõdida. Kuidas te seda praegu hindate, kui sõja algusest täitus kaheksa kuud?

Ma arvan, et Venemaa on fokuseerinud ennast ümber pikaajalisele sõjale. Praegu käib kurnamissõda, esiteks tahetakse kurnata läänt energiarelva abil. Praegu näeme ka Ukraina kurnamist tsiviiltaristu ründamisega. Naljaga pooleks võiks öelda, et Venemaa ei panusta nii palju kindral Gerassimovile kui kindral Talvele.