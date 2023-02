Nüüd me teame kasvõi ligikaudselt, milline mõju on eelarvele ühe või teise erakonna valimislubadustel. Kõige kurvem selle tabeli juures on, et poliitikud, kes on need lubadused kokku kirjutanud, ei ole ise suutnud (ja tahtnud) valijatele esitada sarnaseid läbiarvutusi ning oma lubatu kulu- ja tulunumbreid. Veel kurvemal juhul ei ole nad neid kunagi arvutanudki. Kas tahate leppida parteiesindaja vastusega „vaadake numbrite taha, see on Eestile oluline, eelarves on raha olemas“? Kui ei, siis lugege seda tabelit.