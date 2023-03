Viis meest ja üks naine astusid jahi pardale. Nende seas olid kaks tuukrit, nende kaks abilist, kapten ja üks meedik. Kolme Saksa väljaande teada on sealsetel võimudel info, et jaht oli 7. septembril mereäärses Wieck auf dem Darssi väikeasulas. Kui uurimises osalenud ajakirjanik Georg Heil sealselt sadamakaptenilt selle kohta küsis, vastas too: „Ma ei saa seda kommenteerida.“