SÕJAPÄEVIK (377. PÄEV) | Zombide sõda: venelaste kaotused Bahmuti all ulatuvad 20 000–30 000 võitlejani

Märtsis on sõja kõige olulisem küsimus, kas Ukraina otsustab oma väed Bahmutist tagasi tõmmata. Ja kui, siis millal see võiks juhtuda. Vene kaitseminister Sergei Šoigu rääkis teisipäeval Vene televisoonile, et „Artjomovski (Bahmuti nõukogudeaegne nimetus – Toim.) vabastamine jätkub“. Šoigu sõnul laseks linna hõivamine korraldada edaspidiseid rünnakuid sügavale Ukraina kaitseliinide taha.