Hasso Tepper: eesti keelt annab kehalise kasvatuse, matemaatikat käsitööõpetaja – koolid vajavad õpetajaid, mitte psühholooge

Mida rohkem ma neid arutelusid kuulan ja loen, seda rohkem veendun, et inimesed ei saa tegelikult üldse aru, millest nad räägivad. Isegi eksperdi nime all esinevad inimesed paistavad tõsimeeli uskuvat, et kooli probleem on selles, et seal on liiga vähe vaimse tervise spetsialiste.