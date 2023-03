Eesti Energia juhid saavad sajad tuhanded kätte, ministri pahameel ei maksa

See tähendab, et lahkuvad juhatuse liikmed saavad väga korraliku käepigistuse. Järgmise aasta jooksul makstakse tegevjuht Hando Sutterile välja ilmselt umbes 400 000 eurot, finantsdirektoril Andri Avilal, tehnoloogiajuhil Margus Valsil ning klienditeeninduse ja IT eest vastutanud Agnes Roosil on saada 260 000 euro ligi.