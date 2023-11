SÕJAPÄEVIK (643. päev) | Austria militaarekspert: ukrainlased vajavad Avdijivkas venelaste vastu imet

Coy arutleb siiski: me kõik teame, et sõdimine on väga kole ja laastav, aga ometi teeb sõda maailmas comeback’i. Ühest põhjust sellele pole. On valearvestused, usaldamatus, suutmatus kokku leppida ja mälu kustumine – inimesed on unustanud, kui jube on tegelikult üks suur sõda.