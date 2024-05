Nii mõnedki Ukraina spetsialistid on öelnud, et käes on ukrainlaste jaoks kõige raskem aeg selle 800 päeva jooksul. USA viibinud, kuid nüüd kännu tagant lahti saanud abi pole veel kõik kohal, Venemaa hoiab initsiatiivi ja liigub osas rindelõikudes territooriumi vallutamisega edasi.