KRANAAT | Kristjan Järvan kutsub üles linlasi lume koristamise asemel tunneleid kaevama

Nädala anekdoot: Maaleht uurib Kristjan Järvanilt, mida poliitik sellel kevadel plaanib maasse panna. Järvan: „Tomatid, basiilik ja jalakäijad.“

Et kõik autojuhid ikka sõiduteedele ära mahuksid, on uus abilinnapea Kristjan Järvan alustanud hiigelprojektiga – inimesed maa alla! Idee tuli värskele abilinnapeale, vaadates filmi „Matrix“, kus inimesed elasid maa all Zionis õndsat elu ning neil oli seal väga hea olla. Nad olid vabad.

„Liiga palju on autojuhte kiusatud. Alla surutud. Võib-olla kõige rohkem kõigist ühiskonnagruppidest ajaloos on just autojuhid kannatanud. Veelgi enam. Autod on kannatanud. See muutub nüüd – esimese asjana saavad kõikidest kesklinna kõnniteedest lisaread autodele, et tipptunnil liiklust hajutada,“ selgitab Järvan.

Kõnniteede kaotamine on kõigest esimene samm. Järgmisena plaanib Järvan kaotada ära autodest juhid. „Olen kirjutanud Elon Muskile ja palunud talt toetust kogu Tallinna elektrifitseerimiseks – peatselt sõidavad tänavatel isesõitvad elektriautod, mis kasutavad uusi äsja loodud radasid,“ lisab Järvan. Järvan on mõelnud ka sellele, et isesõitvad autod ei ole veel lõpuni timmitud ja on teistele liiklejatele vahel ohuks.

Turvalisuse tagamiseks hakati juba eelmisel aastal Ahtri tänaval kaevama. Järvan avaldas Kranaadile saladuse, et trammitee all laiutab tegelikult ka tunnelite süsteem, mis läbib kogu kesklinna. „Kui inimesed kasutavad liikumiseks neid tunneleid, siis on neil turvalisem. Inimesed on maa all nagu ussikesed, autod sõidavad maa peal rõõmsalt. Hundid söönud, lambad terved!“

Järvan on saanud inspiratsiooni nii keskaegsetest tunnelitest vanalinnas kui ka filmist „Matrix“. „Tallinnas on juba olemasolev tunnelite süsteem, mida tuleks lihtsalt edasi kaevata. Siinkohal on oluline iga indiviidi oma panus. Kuna võtame lume koristamise linna peale, siis palume kõigil majaomanikel oma tunnelid ise kaevata, vältides teisi linna paigaldatud torusid ja juhtmeid. Aitäh aktiivsetele kodanikele!“