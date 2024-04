KRANAAT | Aivo Pohl astub kinnisvaraäris üha julgemaid samme

false

Nädala anekdoot: Meelelahutusakirjanik uurib politoloogilt: „Kes on teie meelest parim mustkunstnik?“ Politoloog vastab: „Europarlamendi saadik – on pool aastat tähelepanu keskmes ja siis kaob pea viieks ära.“

On varahommik ja Aivo Pohl vaatab peeglisse. „Vot see on aus mees, kellega äriasju ajada!“ kuulutab Pohl suurejooneliselt. Ta naeratab peegelpildile, kammib juukseid ja üritab läbi peegli ausa mehe kätt suruda. Klõnk! Käsi ei küündi partneri väljasirutatud kämmalt suruma. Miski nagu takistaks. Suluseis. Ei saa edasi. „Okei, pärast räägime, liiga delikaatne,“ ütleb ta vandeseltslaslikult oma kaaslasele ja pilgutab kavalalt silma.

Pohl on tragi. Ta jõuab palju. Kasvõi üksipäini terve väikeriigi käsipalli tulevikku suunata on suur saavutus. Või hiljem see käsipallitiim kinnisvaraärisse viia. Selgus, et kinnisvara ongi tema kirg! Ta oli aastaid arvanud, et käsipall on parem kui seks, ent selgus, et hoopis kinnisvara on tegelikult see, mis teda tõmbab.

Hommikukohvi kõrvale arutab ta tõsiselt: „Teeks täna erilise päeva puhul ühe hommikusörgi ka.“ Ootab vastust ja lõpuks hõikab ise „Muidugi!“. Paus. „Aga töö ikka enne!“ ütleb Pohl taas erksalt pärast järgmist kahesekundilist vaikust. Kohv joodud – tööle!

„Töö ikka enne,“ mõmiseb ta esimesele korrusele tormates. Ta tõmbab kirjutuslauale detailplaneeringu. Seletab äkiliselt piirikivide asukohti, katastri mõõtmisel tehtud poolemeetriseid vigu ning räägib võimalusest vedada kruntidele ka elekter ja vesi. „Kui see kunagi tagasi tuleb, ühendused on igatahes olemas,“ lisab vaikselt.

Siis hüppab ta laua teisele poolele ja tõmbab sahtlist välja ostu-müügilepingu. Sõnab uhkelt: „Mu advokaat pani kondikava kokku. Loete üle?“ Lendleb tagasi esimesele lauapoolele ja vastab: „Pole vaja, olen näinud. Me ju ennegi diilitanud! Ma nagu näeks teie pähe, me mõtleme nii sarnaselt!“ Uuesti vastaspoolele: „Panen siis allkirja alla!“ Käsi liugleb üle paberi – ta on seda kümneid kordi enne teinud. Ta lükkab paberi üle laua, jookseb ise sellele järele. Võtab taskust teise pastaka ja lööb sellega esimese allkirja kõrvale identse signatuuri. „Teadsin, et olete aus mees, kellega äri ajada!“ ütleb ta üle laua vaakuvasse tühjusesse.

