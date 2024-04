KRANAAT | Suur leke: vaata, mis jäi Tallinna koalitsioonilepingust välja

false

Tallinna linnaisad lubavad ehitada 15 minuti linna – nii on meelelahutus, haridus ja pood kõik kodu lähedal. Enamikule tallinlastele on kõik need asjad juba praegu käeulatuses ja ühes kohas: kohalikus Regalias.

Pärtel Peeter Pere eestvedamisel nõudis Reformierakond Tallinna uude koalitsioonileppesse ka Mihhail Kõlvarti pead. See soov lõppversiooni ei jõudnud, kuna ülejäänud erakonnad olid leigelt selle vastu. Nenditi, et lubadust oleks võimatu päriselt ellu viia, kuna Keskerakond on juba praegu peata.

Kompromissina leiti, et mingi pea peab ta saama ja Reformierakonnale antakse võimalus Härjapea tänav ümber nimetada enda valitud tänavaks. See info olevat jõudnud ka rahandusminister Mart Võrklaeva kõrvu ja ta olevat teinud kirjaliku ettepaneku nimetada tänav ümber Maksutahte tänavaks.

“Varem ma ei teadnud, et taskud saavad nii suured olla, aga siis nägin Tartus Tasku keskust. Sealt see idee tuligi,” selgitas Lippus oma mõtet.

Protokolli on jõudnud ka märge sellest, et Eesti 200 olevat enda poliitiliste soovide ette kandmise ajal pisut segaduses ning Tsahkna sõnas tasakesi Reinaasale: „Ma ei saa Priitu praegu kätte, ma ei tea, mida me nõudma peaksime. Äkki küsime mingit IT lahendust igaks juhuks?“ Niisiis otsustas Eesti 200 loobuda poliitilistest nõudmistest ja lubas mõelda midagi välja järgmiseks korraks.