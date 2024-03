KRANAADI NIPID: Kuidas tagada meeldejääv lennureis?

false

Nädala anekdoot: Algaja maakler uurib kogenud kolleegilt: „Kuidas on kõige parem korter üürile panna, kas kv.ee või City24 portaalis?“ Vanemmaakler vastab: „Kõige parem on üürida ministrist sugulasele.“

Raavi selgitab esmalt, et on tänapäeva tõsiasi, et inimesed reisivad suurel kiirusel ja hulgakaupa. „Kuigi lennukid viivad meid üha kaugemale ja üha kiiremini, on tegu siiski üpris igava transpordivahendiga. Minu enda eesmärk on, et oluline ei oleks mitte sihtmärk, vaid teekond,“ ütleb Raavi.

Raavi esimene soovitus on mõelda kaasreisijatele. Sa veedad võõraste inimestega tunde koos kinnises ruumis kilomeetrite kõrgusel. Tõsta kõigi tuju. Plaksuta. Inimesed armastavad lennuki maandumist aplausiga vürtsitada. „Tee oma kaasreisijatele üllatus ja asu plaksutama hoopis õhkutõusul. Nii teavad kõik, et sinu puhul on tegu eriti toreda ja teistega arvestava lennureisijaga,“ selgitab Raavi.

Põnevaid tegevusi leiab ka ajal, mil ei pea püsima enda koha peal. Raavi sõnul pole keegi tegelikult lennuki vetsus veipida keelanud. „Ära pööra tähelepanu keelavatele siltidele WCs ega lennusaatjate märkusele, et ka elektroonilised sigaretid pole lubatud. Ära lase end takistada, see on ju peamiselt veeaur. Midagi halba ei saa juhtuda, mis nad teevad, tõstavad su juba õhus lennukilt maha või?“ pakub Raavi välja põneva ajaviite, mille tulemusel ootab ees üks huvitav seiklus.

Klapid jäid maha? Raavil on ka selleks lahendus. Vali välja mõni klassikaliselt hea film, mida ka su kõrvalistujad naudiks. „Palja relvaga 2“ võib vaadata ka täiel volüümil. Kõik ümbritsevad inimesed on tänulikud. Kui stjuuardid paluvad volüümi alla keerata, teeskle, et sa ei kuule neid, kuna su tableti heli on nii vali.

Telli hästi palju süüa ja üllatu, kui selle eest maksma peab. „Eriti põnev oleks ka nii kaua vaielda, et stjuardessid hakkavad toitu tagasi kandiku peale tõstma, siis võtta üks suur amps võileivast ja lakkuda tulikuuma kohvi, et nad ei saaks seda edasi anda. Ma ise kahjuks seda pole veel jõudnud proovida, aga mul on tunne, et tegu oleks ühe põneva ettevõtmisega,“ mõtiskleb Raavi.