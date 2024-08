SÕJAPÄEVIK (898. päev) | See ei ole suvaline reid – Ukraina armee tungis Venemaale kuni 10 000 mehega

Ukraina pole oma vägedega Venemaale tungimist suutnud salajas hoida mitte ainult enne selle operatsiooni algust, vaid ka pärast seda. Läänemeelsed ja Ukraina analüütikud on ühtaegu rõõmsad ja kurvad. Nukraks teeb see, et pole võimalik toimuvat analüüsida, sest infot lihtsalt ei tule, seda saab ainult Vene kanalitest. Teisalt teeb see neile ka rõõmu, sest ainult nii saabki selliseid manöövreid edukalt läbi viia.