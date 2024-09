SÕJAPÄEVIK (923. päev) | Ukrainlaste vallutusretkest Venemaale ei teadnud isegi Ukraina sõdurid, kes ise rünnakule asusid

Homsest alates on Ukraina kolm päeva leinas. Kaks vene ballistilist raketti tabas täna hommikul Poltava linna sõjakooli sideinstituudi hoonet ja selle kõrval asunud meditsiinihoonet, viga said ka mõned kõrval asunud kortermajad. Arvud hukkunutest ja vigastatutest aina kasvavad, sest kannatanuid tuuakse järgemööda rusude alt välja. Sõjapäeviku ilmumise ajaks on surnuid 51 ja viga saanuid ligi 220. Raketid jõudsid tabamuseni ajal, mil inimesed varjenditesse liikusid.