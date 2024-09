SÕJAPÄEVIK (926. päev) | USA: venelaste luurelaevad tiirutavad varasemast rohkem veealuste kaablite läheduses

USA luure on täheldanud, et viimasel paaril aastal on venelased aina innukamalt sättimas oma laevu merel kohtadesse, kus saaks tõsist viga teha suurtele elektri- ja sidekaablitele. USA ametnikud kahtlustavad sabotaažikatsete ettevalmistamist, teatas CNN täna.