Produtsent Karl Killing: Triibupasta fenomen on ulme!

Kui saates läheb jutt sellele, et praegu on Eestis väga populaarne nalja tegev muusika, kostab Killing: „Mul on hetkel mulje, et Eestis on inimestel popist villand. Popmuusikat kui sellist ei viitsi enam kuulata. Kui räägime praegustest edetabelitippudest, et panna perspektiivi, siis räägime [kollektiivist] Triibupasta.

Viimased kaks või kolm aastat pole olnud ühtegi artisti, kes on olnud kolme looga üle nelja nädala korraga edetabelis – ja praegu on Triibupasta seda teinud. Meie pähe see ei mahu. Aga samas ka õnntileme neid inimesi!“

(Kollektiivi Triibupasta kolm lugu – „hr maakler“, „6llekas“, „trampoliino“ – olid mitu nädalat järjest Spotify edetabelis Top 50 Estonia, S.N.)

Koos Villemdrillemiga, kelle äsja ilmunud EP „11“ Karl produtseeris, korraldab Karl ka seeriapidu FRAT, mis on praegu üks kõige menukamaid klubipidusid Eestis.Küsimusele, et kas ka FRAT peol mängitakse palju naljamuusikat, vastab Karl: „Kusjuures eelmine pidu oligi meil koos Triibupasta live’iga. Ütleme niimoodi, et seda me enam kunagi korda. Sest see mäsu, mis seal oli, oli hull! See oli tegelikult naljaga öeldud, et kunagi ei korda, aga ma arvan, et meil jäi umbes 300-400 inimest klubist välja. Lihtsalt pressiti sisse.

See fenomen, mis on nende inimeste [Triibupasta] küljes praegu, on ulme.“

Karl Killingul ilmub järgmisel nädalal uus singel, kus teeb kaasa räppar Reket. Ühtlasi sõidab mees tuleval nädalal laulukirjutamislaagrisse Abu Dhabis.

Nädal aega kestva laagri jooksul, mida korraldab Music Arabia ja üks kirjastus Kanadast, loodetakse saada uusi poplugusid sealsetele kohalikele artistidele. Samasse laagrisse tuleb räpsitaar Travis Scotile ühe esimese suurima hiti („Antidote“) kaasprodutseerinud Eestbound, kes on teinud lugusid ka artistidele Young Thug, Little Simz, Waka Flocka Flame ja teised.“Ma olen meitmeid aastaid talle alt ülesse vaadanud,“ lausub Killing. „Kui ma briifist nägin, et see inimene on laululaagris kirjas, siis mul käisid selgroo läbi ainult judinad.“