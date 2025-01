MIDA KINOS VAADATA | Kumb saab rohkem punkte, kas „Kullake“ või „Aurora“?

Kõige oodatum film tabelis on ilmselt Halina Reijni „Kullake“ Nicole Kidmaniga peaosas, mis saab keskmiselt 2,6 punkti. Uuele Eesti filmile „Aurora“ (Rain Tolk ja Andres Maimik) on nüüd kõik kriitikud punktid andnud ja see võtab 2,9 silmaga neljanda koha. Esikohal on sel nädalal Levan Akini „Ristteel“, teine Robert Eggersi „Nosferatu“.