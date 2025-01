SÕJAPÄEVIK (1056. päev) | Kõik valmistuvad Trumpi tulekuks, Ukraina näitab valmidust „rahuks läbi jõu“

Kui ka Sõjapäevik on viimastel päevadel kirjutanud, et Ukraina näib olevat käivitanud mitmeid võimsaid rünnakuid Venemaa vastu, siis nüüd on see veel aina võimendunud. Mitmed väljaanded kirjutavad, et teisipäeva jooksul käivitas Kiiev Venemaa vastu suurima rünnaku seni.