„Nii palju, kui naistega suhelnud olen,“ seisab üritust kirjeldavas tekstis, „siis märkan – me kõik tahame olla juhtivad, kontrollivad, kanda pükse enda jalas [---]. Me teame täpselt, kuhu parkida või milline on kõige lühem tee. Rahaasjad on meie hallata, kodused asjad on meie juhtida, lapsed meie kasvatada, pesu meie pesta, arved meie maksta jne... Seda kõike on esiteks meile, naistele, LIIGA PALJU ja teiseks loob see suhtes olukorra, kus mees ei saa olla MEES, sest me oleme seda tema eest. Aga see omakorda võtab meilt ära võimaluse olla armastavalt alistunud naine, kes usaldab ja imetleb oma meest.“