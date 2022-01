Sõna saavad seksuaalvägivalla ohvrid: „Eesti on pedofiilide paradiis ja ohvrite põrgu“

Annamegi nüüd sõna lapsena seksuaalvägivalda kogenud kaheksale naisele.

Klaarika (36) lugu: "Kui sind erutab mõte seksist 4aastasega, siis oled sa pedofiil!"

Peeter Helme nimetab Armastusesaali jututoas kuude kaupa lastega seksist fantaseerimist rollimänguks. Väidab, et see ei tähenda, nagu ta oleks seksuaalkurjategija või pedofiil.

Võtame selle väite luubi alla. Kohus mõistis su lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi ja määras karistuse – nii et jah, Peeter, sa oled kurjategija.

Oma vabast ajast lahutasid sa kuude kaupa meelt sellega, et mängisid jututoas pedofiili. Kui sind lõbustab ja erutab mõte sugukire rahuldamisest 4aastase lapse peal, siis, Peeter, sa oled pedofiil.

Peeter, sul on vedanud. Sa elad Eestis, mis on pedofiilide paradiis. Karistused on väikesed ja häälekas osa ühiskonnast pisendab teie kuritegusid või vaikib need maha.

Häälekas osa sinu kaasmaalastest kahtleb igas ohvris. "Ta mäletab valesti, ta sai valesti aru, ta valetab." Peeter, sul on hullupööra vedanud. Sind kaitsevad kolleegid, õiguskantsler ja kõiketeadjad internetis. Sul pole häbi kirjutada ennast vabandav, täpsemalt, välja vabandav nutulaul. Ja Eesti Päevalehel pole häbi seda avaldada.

Eesti on pedofiilide paradiis ja ohvrite põrgu. Pedofiile ei tohtivat „tühistada“ ja ühiskonnast välja heita.

Meid, ohvreid, tühistate te kogu aeg

Kaheldes meie sõnades. Määrates pedofiilidele leebeid karistusi. Süüdistades meid, et me toona ei rääkinud. Vihastades, et teeme seda alles nüüd.

Maksan kallist raha, et teraapias käia ja toibuda sellest, mis mulle lapsepõlves tehti

-----------------------------------------

Kes on lapsepõlves seksuaalvägivalda kogenud ja pole siiani abi otsida julgenud, siis seda on võimalik veel teha! Meie grupid töötavad Tallinnas, Tartus ja Paides, veebruaris alustab grupp ka Pärnus.

Venekeelne tugigrupp on Tallinnas. Valmidus on avada grupp ka seksuaalvägivalda kogenud meestele. Meiega saab liituda kirjutades tugigrupp555@gmail.com ja venekeelse grupiga russkajagruppa@gmail.com.

Tugigruppide tegevusega saab tutvuda meie kodulehel: https://svtugigrupp.ee.