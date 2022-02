„Kui näeme, et keegi on end lõikunud, teeme esmase haavahoolduse, seejärel hakkame rääkima, et niimoodi ei tohi teha, peidame terariistu, sageli juurdlemata põhjuse üle,“ jutustab psühhiaater Madis Parksepp, Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku juht.

Parksepa sõnul võib põhiline põhjus olla ebamäärase, abstraktse ängi väljendamine kehalise valu kaudu, teiseks märguandmine: mul on mure, minuga on midagi valesti. „Enamikul noortest ei ole lõikumine esimene viis endast märku anda. Kui