Ameerika Ühendriigid teatasid täna, et ei osta enam Vene energiat ega investeeri selle infrastruktuuri arendamisse. Ehkki see samm mõjutab ka ameeriklasi, on sel märksa suurem mõju Euroopale. Nafta maailmaturu hind liigub uute kõrguste poole.

Samal ajal kestab humanitaarkriis sissepiiratud linnadest, kust lõpuks on osa tsiviilisikuid ka põgenema pääsenud. Üle Ukraina piiri on läinud juba kaks miljonit inimest.