Sõda Ukrainas on sisenemas oma süngeimasse faasi. Esimeste päevade kerget eufooriat Ukraina poolel ei pruugi kauaks jätkuda.

Vene armee on muutnud oma taktikat ning asunud rakettide ja suurtükkidega ründama elurajoone ja tsiviilobjekte ning kasutama täppisrelvade asemel valimatumat kahju tekitavaid relvasüsteeme. Seda on näha paljudes linnades, terveid kvartaleid on tänaseks rusudes.