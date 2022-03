SÕJAPÄEVIK (8. päev) | Asi on halb

Käib sõja 8. päev. Ukrainlaste kätte sattus venelaste sõja alustamise käsk 20. jaanuarist. Selle järgi plaaniti sõda, mis võis kesta kuni 15 päeva.

Paljusid on tiivustanud Ukraina kaitsejõdude ja ühiskonna vaprus ja vastupidavus. On tekkinud eduootus ja jutud Ukraina võidust. Paraku on seis tänaseks väga kriitiline ja ees ootab üha rängem ja ohvriterohkem võitlus. Venemaal õnnestub paljudes kohtades oma tahet üha enam peale suruda.

Ukrainast on ÜRO teatel põgenenud üle miljoni inimese, üle poole neist Poola, seejärel Ungarisse (120 000), Moldovasse (80 000), Slovakkiasse (75 000).