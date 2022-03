Sõda Ukrainas on kestnud tänaseks nädala. Pealtnäha on tekkinud patiseis, kuid erinevalt Ukrainast saab Venemaa piiride tagant järgmisi ešelone peale tuua. Üha karmimaks on läinud ka linnade pommitamine.

Teisalt on raske hinnata, milline on Vene vägede moraal, sest üha enam levib teateid selle kohta, kuidas noori poisse on sõna otseses mõttes kahurilihaks saadetud. Arvukalt ringleb videosid täiesti terve tehnika maha jätmisest ja sõdurite põgenemisest.