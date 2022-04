KUULA KÕIKI EPISOODE | Põhjalik uurimus: mis toimub Tallinna kuluaarides?

Neljandas ja viimases episoodis kuuleme, millest kõneleb just selle sarja juurde valminud andmeanalüüs Tallinna linnast ja nende elanikest. Kokkuvõte on tume: magalad venestuvad, rikkus voolab kesk- ja äärelinna. Tallinn on sellise piirkondliku sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse poolest Euroopa tipus. Mida see elanikele tähendab?