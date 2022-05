SÕJAPÄEVIK (92. päev) | „Saksamaa relvad Ukrainale on juba teel“

Nagu kõik uudisteportaalid viimastel päevadel kirjutavad, jätkuvad Sjevjerodonetski piirkonnas vihased lahingud, milles Vene armee on selgelt domineeriv pool. Läinud ööpäeval pommitasid Vene sõdurid Donetski ja Luhanski oblastites rohkem kui 40 linna. Mitmel pool idas on Vene armeel ukrainlastega võrreldes suur arvuline ülekaal. Ukraina kindralstaabi esindaja Oleksi Gromov kinnitas, et Venemaa on Luhanskis eelisseisus.