SÕJAPÄEVIK (320. päev) | Saksamaa tõmbas ukrainlaste tankilootusele pidurit. Aga kõik pole kadunud

Eelmisel nädalal teatas Berliin, et saadab ukrainlastele 40 Marderi lahingumasinat. Marderid on 1970ndatest, neid on Saksamaal umbes 400 (kõik ei ole küll töökorras) ning jagub ka laskemoona ja varuosi. Aga ka spetsialiste, kes saavad väljaõpet teha. Meenutades, et aasta tagasi keelasid sakslased Eestil soomlastelt saadud haubitsaid Ukrainasse saata, on Marderite saatmise otsus hiiglaslik samm edasi. Siiski on tegu õige vanade masinatega. Näiteks tuleb seadeldis tulistamiseks peatada (uuemad masinad suudavad sihtida, stabiliseerida ka sõidu pealt).