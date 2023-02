SÕJAPÄEVIK (365. päev) | Luurejuht Budanovi raadiosõnum okupeeritud Krimmile: Olge kuuldel. Me tuleme teie juurde

Täpselt aasta tagasi läksid inimesed nii Ukrainas kui ka Eestis veel viimast korda magama lootusega, et ehk Venemaa ikkagi ei alusta uut sõjalist rünnakut Ukraina vastu. Meie julgeoleku eest hoolitsevad isikud teadsid siiski juba mõnda aega, et rahumeelse lahenduseni jõudmise tõenäosus Ukrainas on praktiliselt olematu. Eestis hakati suureks sõjaks valmistuma juba novembris 2021. Sellest, mis toimus sõja puhkemisele eelnenud kuudel ja esimestel päevadel, saab üksikasjalikult lugeda eelmisel aastal ilmunud Eero Epneri loost .