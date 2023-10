Ebatavaline juhtum: Tallinna Sadama kohtuistungil kuulati üle kapo endine tippametnik

Olukord kohtusaalis oli mitut pidi ebatavaline. Tavaliselt kuulatakse kohtu ees üle heal juhul uurija, tavaline menetleja. Tippametnikku küsitletakse kohtusaalis haruharva. Antud juhul on see ebatavaline seda enam, et Heldna pole juba kuus aastat kapo teenistuses.