Mul on kolm fookust, millele tahaks eriti rõhku panna. Esiteks – et Eesti puitu väärindataks Eestis ega müüdaks lihtsalt ümarpuud ekspordiks. Puidutööstuse jaoks on sisendite hinnad praegu väga kõrged. Nii ei ole puidutööstus Euroopa ja maailma turul ka väga konkurentsivõimeline. Energia on ka kallis, kogu tööstussektori jaoks.