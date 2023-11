Kapo endine juht Arnold Sinisalu: mind tegid väga murelikuks plakatitega Palestiina toetajad Vabaduse väljakul

Kui vaadata Eesti-keskselt, siis on see number 2 või 3. Kui panna hinnangule juurde Venemaa tegevus, siis võiks see olla pigem 5 või 6. Praegu on Venemaa hõivatud Ukrainaga, aga lähiaastate perspektiivis vene ohtu alahinnata ei saa.

Kui Donald Trump peaks uuesti valitama USA presidendiks, kas ta siis lõpetab Ukraina toetamise ja ütleb, et Ameerikal pole NATOt vaja? Ilma USAta on NATO palju nõrgem. Mida see meie jaoks kaasa toob?

Ise saame riigina hakkama, aga keskkond meie ümber muutub ebastabiilsemaks ja ohtlikumaks. Näha on ühisrinde tekkimist autoritaarsetest riikidest – Venemaa, Põhja-Korea, Hiina Rahvavabariik, Iraan. Paranoilised vene päritolu youtuberid juba räägivad, et alanud on kolmas maailmasõda.

Hindasid Eesti sisejulgeoleku tasemeks igati turvalise 2–3 palli. Kas ja kui palju seda mõjutab Iisraeli ja Hamasi sõda?

Kindlasti mõjutab. Esiteks globaalsel tasemel – kui USA tähelepanu nihkub Iisraelile, kui Ukrainal läheb selle tulemusel kehvemini, siis vabaneb Venemaal ressursse ja suureneb surve ka meile. See on kaudne mõju.

Teiseks tegid mind väga murelikuks plakatitega Palestiina toetajad Vabaduse väljakul. Konkreetsel kuupäeval hukkus Hamasi rünnaku tagajärjel 1400 Iisraeli inimest. Sellisel terroril tsiviilelanike vastu ei ole mitte mingisugust õigustust. Vastik on vaadata õigustamist laadis „mida juudid ise on teinud…“!

Muidugi on Palestiina tsiviilelanikest kahju, aga Hamas on teadlikult valinud strateegia, et kõik peavad koos laevaga põhja minema.

Selline polariseerumine võib anda mõnele vaimselt ebastabiilsele inimesele põhjuse vägivalda kasutada. Arvestades, et meil on viimastel aastatel Eestisse elama asunud väga palju moslemi taustaga inimesi, on juudi kogukonnal põhjust olla mingil määral murelik. Politseil on nüüd avaliku korra tagamisel mõtlemist küll ja ka kapo kolleegidel on terrorismi ennetamisel nüüd üks aspekt juures.