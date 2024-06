KRANAAT | Valitsus leidis eelarvesse sadu miljoneid, Lembitu pealuu ja Atlantise

false

Nädala anekdoot Teatrifännid arutavad suveplaane. – „Mille järgi sa valid, millist suvelavastust vaatama minna?“ – „Varem valisin arvustuste järgi, aga nüüd päikesekreemi kestuse järgi.“

„Me just leidsime miljoneid. Lausa sadu miljoneid. Ausõna on. Eelmisest aastast jäi üle. Me ei tea täpselt, kui palju, ärge seda küsige,“ ütles Võrklaev Kranaadile pärast valitsuse pressikonverentsli.

Kurioosne olukord on Võrklaeva sõnul tegelikult loogiline. „Me enne ei märganud lihtsalt, tead ju küll ise ka, kuidas vahel raha on pikalt diivani vahel või ämma kapis ja alles koristades leiad. Me polnud ka diivani vahelt ammu koristanud, kappi polnud vaadanud. Tegelesime lisaeelarve kokku panemisega ja läks meelest uurida, kas midagi on kuskil veel üle,“ lisas minister.

Küsimuse peale, kui palju siis raha üle on, palub minister mitte võõrastes rahakottides sobrada. „Ebaviisakas on niimoodi muudkui uurida. Augustis teeme veel ühe eelarve, äkki ütleme siis seda ka. Lõpetage see puurimine.“ Küsimuse peale, mida minister selle leitud rahaga teha kavatseb, ütles Võrklaev, et ta tahab selle esmalt kõik müntidena välja võtta ja selle sees tähistamiseks rõõmsalt hüpata nagu multikates. „See on suur pidupäev!“

Uurime lisaks, kas on leitud veel midagi põnevat. Siseminister Lauri Läänemets rõõmustab, et on leitud Lembitu pealuu. Kus täpselt, ei saa ta hetkel reeta, kuna muidu vaenlased viiks selle minema. „Kindlasti on see leitud, olemas ja omal kohal. Riik tegeleb,“ selgitas minister.

Regionaalministril Piret Hartmanil on ka häid uudiseid – Härjapea jõe all peituvat iidne Atlantise linn, mis ka üles leiti. „Arutame Tallinna esindajatega läbi, äkki saaks kogu jalakäijate liikluse sinna alla suunata, ja plaanime muidugi tunneli algus- ja lõpp-punkti maksustada,“ ütles minister.

Lisaks olevat valitsus üles leidnud Johanna Maria Lehtme, retsepti parimale rabarberikoogile, kadunud laulu „Try to Smile Again“ täisversiooni ja Härjapea jões peidus olnud Atlantise linna ja loomulikult Tartu vaimu.