KRANAAT | ERJK plindris: Võrklaeva tegemiste uurimiskomisjon võib ise olla keelatud annetus

Sealt edasi on järjekorras järgmine küsimus – kui röst venib lubatust poole pikemaks, kas siis kasutatakse ära inimeste abitut seisundit, et neile taas teha keelatud poliitilist reklaami? Nad juba on saalis ja sunnitud kuulma lugusid poliitiku kuju võtnud inimsüldist ehk Mart Võrklaevast. Ka siin võib tegu olla keelatud annetusega.

Kõigele lisaks on käimas ka teine uurimine. Kuna poliitikutöö kõrvalt igapäevaselt ühes Rae valla bensujaama rehvirõhumasinas õhku puhuv Võrklaev on praeguseks nii lahutamatult Škodaga seotud, siis kas äkki on hoopiski Škodade politseiautodena kasutamine räige poliitreklaam Eesti kuulsaimale ülekeedetud kartulile, kes väidab, et on endine rahandusminister.

See kõik on aga viinud ERJK omamoodi plindrisse. Võrklaeva, kes on tuntud ka kui inimsuuruses Reformierakonna avariitesti mannekeen, meediaprojektide luubi alla panemiseks rajati majasisene komisjon. Avaliku halduse head tava silmas pidades teavitati sellest ka avalikkust pressiteatega. Nüüd aga peab ERJK loodud komisjon uurima, kas loodud komisjon omakorda ei ole keelatud annetus Mart Võrklaevale.

„Me ei tulnud selle pealegi, et ka meie reklaamime niimoodi Mart Võrklaeva… Ega ta ju tegelikult reklaami ei vajagi. Mõtleme kõik talle iga kord, kui näeme beeži värvi või kuuleme autoraadiost heli asemele valget müra,“ ütleb ERJK esimees Liisa Oviir.

Oviir jookseb aga kiirelt lühisesse. „Aga nüüd anname kommentaari, mis omakorda võib-olla reklaamib Mart Võrklaeva. Ega te ometi sellest mingit suurt lugu ei tee, kus pealkirjas on Mart Võrklaev? Sest siis me peame ka seda uurima hakkama ja lõpuks me oleme sundseisus igavikuliselt Mart Võrklaeva uuriv komisjon, me oleme Uroboros, mis sööb enda saba, ja see on Mart Võrklaeva ehk aroomisoola maitseline,“ nendib Liisa Oviir nukralt ja vaatab kaugusse.

Nädala Michal Edaspidi ma kindlasti kasutan teist väljendit, et tark on parem olla. Aga lolli puhul, seda minagi panin tähele, et see oli Eesti ühiskonnas väga aktuaalne küsimus sellest hetkest. Riigikogu infotunnis 22. jaanuaril

Nädala anekdoot Sõber: „Kuu lõpus ma küll sinuga kinno ei tule. Nii kallis on, ma ei taha isegi popkorni osta!“ Teine vastu: „Kui ma saaksin euro iga kord, kui keegi ütleb, et kino on kallis, oleks mul peaaegu väikse popkorni raha juba koos!“

Kranaadi vanasõna: Unustad suu lahti, Nordica lendab sisse.

