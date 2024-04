SWIFTI ERI | Miks ma põlgan Taylor Swifti

Unseasoned chicken (e.k maitsestamata kana) on väljend, mida olen kasutanud, kui sõpradega on tulnud juttu Taylor Swiftist, ilmselt maailma hetke suurimast staarist. Swift on aidanud küll üldsust harida artistide õiguste kaitsmise asjus, aga püüdnud aastaid tulutult leida puutepunkti tema muusikaga ja jälginud seda, millisena paistab ta meediast, tundub, et vähemalt minu maitsele on Taylor Swift liiglihvitud PR-toode, mil tänaseks muusikaga vähe pistmist.