Kauni ja korras kodu üks võtmeküsimusi on, kus hoiustada elu jooksul kogunenud asju. Kõige lihtsam lahendus on korralik funktsionaalne garderoobikapp või garderoobituba. Et see võimalikult ruttu tellitud saaks, on hea teada mõningaid lähteandmeid, nagu soovitab Liuglev Uks.